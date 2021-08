Super League: Επέστρεψαν στην ECA οι Big-6 της Premier League, Μίλαν, Ίντερ κι Ατλέτικο

Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά τον «σεισμό» της European Super League, οι 9 από τις 12 ομάδες-μέλη που αποχώρησαν επέστρεψαν και τυπικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων (ECA).

Το «σχίσμα» που δημιουργήθηκε μεταξύ UEFA και European Super League έχει γεφυρωθεί σε μεγάλο βαθμό και πλέον, οι 9 από τις 12 ομάδες που εγκατέλειψαν το εγχείρημα είναι και πάλι μέλη της ECA.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων, της οποίας ηγείται ο Νασέρ Αλ-Κελαϊφί από τον περασμένο Μάιο και την αποπομπή του Αντρέα Ανιέλι, ανακοίνωσε την εκ νέου αποδοχή των Μίλαν, Άρσεναλ, Τσέλσι, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ίντερ, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ στον κύκλο των μελών της για την τετραετία 2019-2023, επισημοποιώντας έτσι την επανένταξή τους στο «στρατόπεδο» της UEFA.

Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους, οι πρωτεργάτες δηλαδή της ESL, είναι και οι μόνες που παραμένουν εκτός ECA, συνεχίζοντας τον νομικό κι επικοινωνιακό «πόλεμο» με την ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία.

