Κι αν ο Τσόλακ πιάσει… έπιασε!

O Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για τα κατορθώματα του Αντόνιο Τσόλακ, που έφυγε ως «αποτυχημένος» από την Τούμπα και «βγάζει μάτια» με τη φανέλα της Μάλμε στη λαμπερή σκηνή του Champions League.

Σκέπτομαι πόσο ευλογημένος είναι ο ποδοσφαιριστής. Ο,τι κι αν διακινείται παραέξω περί αυτόν, πάντοτε έχει το ανεκτίμητο αβαντάζ ότι ο τελευταίος λόγος θα είναι ο δικός του.

Μπορεί ο καθένας να πει αυτά που θέλει, με τον τρόπο που θέλει, για την αποτυχημένη παρουσία του Αντόνιο Τσόλακ στο μικρό διάστημα της παραμονής του στην Ελλάδα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Για το αν πχ. έκανε κοντρόλ και η μπάλα έφτανε στην… Αγία Βαρβάρα, πλησίον του γηπέδου της Τούμπας. Το όπλο του κάθε Αντόνιο Τσόλακ θα είναι, κάθε φορά, το ίδιο. Το γήπεδο και η μπάλα. Θα υπάρχουν οι στιγμές που θα του δίνουν τη δυνατότητα να κάνει να φαίνονται όλα τα υπόλοιπα, εντελώς ασήμαντα.

Αυτή η στιγμή για τον Κροάτη ήρθε χτες το βράδυ στη Γλασκόβη. Στο φημισμένο, κατά πολλούς καταραμένο, άντρο των Ρέιντζερς. Το «Άιμπροξ Παρκ». Η ρεβάνς με «έπαθλο» ένα εισιτήριο (αξίας 5.000.000 ευρώ) για τα playoffs του Champions League, ξεκίνησε υπό τους ήχους της Tina Turner και το διάσημο τραγούδι της «Simply the Best».

Ο Τσόλακ δεν χρειάστηκε περισσότερα από πέντε λεπτά για να γίνει ο… «simply the best» των πρωταθλητών Σουηδίας. Με δύο δικά του γκολ η Μάλμε ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0, έφυγε με τη νίκη (2-1) από την Σκωτία κι αν ο Ολυμπιακός δεν γνώριζε τον πικρό αποκλεισμό στη Βουλγαρία από τη Λουντογκόρετς, ο πρώτος αγώνας σε μια εβδομάδα θα ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να ξαναδούμε τον 27χρονο επιθετικό στη χώρα μας.

Ένας… δανεικός ήρωας

Η μεταγραφή του Τσούμπα Άκπομ στη Μίντλεσμπρο, αμέσως μετά την πρόκριση επί της Μπενφίκα τον περασμένο Σεπτέμβριο, ανάγκασε τους «ασπρόμαυρους» να βγουν στην αγορά για να αγοράσουν έναν σέντερ φορ, με τον Αμπέλ Φερέιρα να μην δείχνει την παραμικρή εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Κάρολ Σφιντέρσκι. Κάθε προπονητής λειτουργεί, όπως εκείνος κρίνει, με τους ποδοσφαιριστές που έχει στα χέρια του, το ίδιο έκανε λίγους μήνες αργότερα κι ο Πάμπλο Γκαρσία με τον Αντόνιο Τσόλακ, ο οποίος στο μεταξύ είχε έρθει στα μέρη μας, με την ταμπέλα του πρώτου σκόρερ στο κροατικό πρωτάθλημα και με 3.000.000 ευρώ να καταλήγουν στα ταμεία της Ριέκα.

Το παραδέχθηκε ο Κροάτης φορ σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις του. «Ήμουν επιλογή του προηγούμενου προπονητή, ο νέος προπονητής αποφάσισε να δώσει ευκαιρία σε άλλους παίκτες, το αποδέχθηκα, αλλά έπρεπε να βρω μια ομάδα για να συνεχίζω να παίζω», είπε αναφερόμενος στους λόγους της αποχώρησης του από την Τούμπα. Το μόνο που έχει να θυμάται είναι ένα γκολ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Στους υπόλοιπους 15 αγώνες που αγωνίστηκε έμεινε άσφαιρος, ευτυχώς για εκείνον και τον ΠΑΟΚ οι μεταγραφές στη Σουηδία είναι σε διαφορετική περίοδο, με την συμφωνία του δανεισμού του στη Μάλμε να ολοκληρώνεται στις 6 Μαρτίου.

Η Allsvenskan άρχισε στα μέσα του Απρίλη και μέσα σε 123 ημέρες από το ντεμπούτο του έχει κατορθώσει να γίνει ο καινούργιος ήρωας στα μάτια των οπαδών των πρωταθλητών Σουηδίας. Ο Τσόλακ προσαρμόστηκε γρήγορα στο νέο περιβάλλον και κέρδισε τους πάντες. Από τον προπονητή του, τον Δανό πρώην άσο της Φέγενορντ και της Μίλαν, Γιον Νταλ Τόμασον, μέχρι και το αφεντικό της ομάδας, Νίκλας Κάρλεν.

«Ο Τσόλακ είναι ένας παίκτης που συνεισφέρει παντού. Στα αποδυτήρια και στο γήπεδο», είπε περιχαρής ο διευθύνων σύμβουλος της Μάλμε, που ξέρει ότι για να κρατήσει τον Κροάτη επιθετικό στην ομάδα του, θα πρέπει να καταβάλει κοντά στα 3.000.000 ευρώ (το ποσό της ρήτρας) τον ερχόμενο Δεκέμβριο όταν και λήγει ο δανεισμός του από τον ΠΑΟΚ.

Η βραδιά όνειρο και η πόρτα της εθνικής

Ο Κροάτης επιθετικός έχει «πάρει από το χέρι» τους πρωταθλητές Σουηδίας και τους οδηγεί στους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League. Κυριολεκτώ και δεν υπερβάλλω καθόλου με το «πήρε από το χέρι», καθώς εκτός από τα δύο γκολ στη βραδιά-όνειρο απέναντι στους Ρέιντζερς, έχει σκόραρε στον 1ο προκριματικό γύρο και στη νίκη με 1-0 επί της Ρίγα, βρήκε δίχτυα και στο 1-1 του δεύτερου αγώνα, ενώ μια εβδομάδα αργότερα σκόραρε και εναντίον της HJK για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

«Ως στράικερ, ζω για τέτοιες στιγμές. Δεν θα σας πω ψέματα, μετά το τέλος του παιχνιδιού, έκλαψα από χαρά λόγω πανηγυρισμών. Αγαπώ το ποδόσφαιρο, αγαπώ αυτήν την ομάδα, είμαι τόσο χαρούμενος που είμαι εδώ και τα ζω όλα αυτά», υποστήριξε σήμερα ο Τσόλακ, που αποδεικνύεται ακόμα πιο «killer» στο σουηδικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μάλμε, μετρώντας μέχρι τώρα επτά γκολ και μία ασίστ σε 12 παιχνίδια.

"I love this team and I am so happy to be here." pic.twitter.com/YSiM3eA4B1