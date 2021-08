Ολυμπιακός - Λουντογκόρετς: Δειγματοληπτικός έλεγχος σε ανεμβολίαστους παίκτες της Λουντογκόρετς στο αεροδρόμιο

Οι αρχές του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» υπέβαλαν σε τεστ οκτώ παίκτες της Λουντογκόρετς που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό, στο πλαίσιο του δειγματοληπτικού ελέγχου.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (3/8, 22:00, Mega, LIVE Gazzetta) τη Λουντογκόρετς για το πρώτο μεταξύ των δύο ματς στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League.

Οκτώ παίκτες και εργαζόμενοι - μέλη της αποστολής της βουλγαρικής ομάδας που δεν έχουν εμβολιαστεί για τον κορονοϊό, υποβλήθηκε σε δειγματοληπτικό έλεγχο κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με τα βουλγαρικά media η αναμονή στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του αεροδρομίου κράτησε μία ώρα για τους προαναφερθέντες, καθώς με την ολοκλήρωση των τεστ του επετράπη η είσοδος.

