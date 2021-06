Ντιναμό Τιφλίδας – Νέφτσι Μπακού: Το προφίλ των υποψήφιων αντιπάλων του Ολυμπιακού

Ασφαλώς και δεν τίθεται καν θέμα ανησυχίας για τον Ολυμπιακό. Ντιναμό Τιφλίδας και Νέφτσι Μπακού είναι πολύ μακριά από την ποιότητα των Πειραιωτών. Διαβάστε για τις δύο ομάδες που διεκδικούν ένα εισιτήριο για τον β' προκριματικό του Champions League.

Μια αντίπαλος από την Γεωργία και μια από το Αζερμπαϊτζάν για τον Ολυμπιακό προκειμένου να ξεκινήσει την διαδρομή του μέχρι τους ομίλους του Champions League γι' ακόμα μια ποδοσφαιρική χρονιά.

Τα πρώτα εμπόδια στον β' προκριματικό γύρο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης δεν θα ταλαιπωρήσουν και πάρα πολύ το μυαλό του Πέδρο Μαρτίνς για το σχέδιο νίκης και πρόκρισης.

Ναι μεν έχουν ευρωπαϊκές εμπειρίες οι Ντιναμό και Νέφτσι, ωστόσο, δεν είναι τέτοιες που θα μπορούσαν - μιλώντας προφανώς απόλυτα θεωρητικά αυτή την στιγμή - να χρησιμεύσουν για μια τεράστια έκπληξη απέναντι στους Πρωταθλητές Ελλάδας.

Θυμίζουμε τις ημερομηνίες:

Β' προκριματικός γύρος Champions League

Πρώτο παιχνίδι: 20-21 Ιουλίου 2021

Δεύτερο παιχνίδι: 27-28 Ιουλίου 2021

Διαβάστε εδώ για την κλήρωση

Ντιναμό Τιφλίδας: Η Πρωταθλήτρια Γεωργίας του 2020 και κάτοχος του Super Cup μετά και το παιχνίδι με την Gagra που κρίθηκε στα πέναλτι, δίνει τη μάχη της για την υπεράσπιση του τίτλου, αφού το πρωτάθλημα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη! Μάλιστα, η μάχη με την Ντιναμό Μπατούμι είναι μεγάλη στην κορυφή, αφού οι δύο ομάδες βρίσκονται στην απόλυτη ισοβαθμία με 35 βαθμούς, με τον σύλλογο της Τιφλίδας να υστερεί στη διαφορά τερμάτων (έχει +14 έναντι των +21).

Οι Γεωργιανοί στηρίζουν πολλά στον Κάρλος Κάστρο που αποκτήθηκε με ελεύθερη μεταγραφή. Αποχώρησε από την Σπόρτινγ Χιχόν και θα στηρίξει την επίθεση της νέας του ομάδας σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνει για να περάσει στον β' προκριματικό γύρο και να συναντήσει τους «ερυθρόλευκους» του Πέδρο Μαρτίνς. Πέρυσι η ευρωπαϊκή πορεία του συλλόγου ολοκληρώθηκε στον 3ο προκριματικό του Europa League από την Κι της Φινλανδίας με το βαρύτατο 6-1, ενώ, την σεζόν 2016-2017 είχε κοντραριστεί και ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ στα play-off των προκριματικών.

კახა ცხადაძე: მაქსიმალური შედეგი უნდა ვაჩვენოთ: https://t.co/r3OACrOhAw



"We must give as much as possible and show what we can to achieve the best result." - Kakha Tskhadadze: https://t.co/qUrDDfFVQj 🇬🇧 #FCDT #UCL #DTBNEF #ThisIsDinamo #WeAreDinamo pic.twitter.com/T8NT4mSD8h