Οι παίκτες της Λοριάν τρόλαραν τον Νεϊμάρ με πανηγυρισμό Χάαλαντ (vid)

Η Παρί υπέστη ανατροπή στην ανατροπή από την ουραγό Λοριάν στο 90+2’ (3-2) και έπεσε οριστικά από την κορυφή της Ligue 1.

Ένα από τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης ήταν ο πανηγυρισμός του Γουισά όταν ισοφάρισε σε 2-2. Ο 24χρονος άσος κατευθύνθηκε προς το κόρνερ και μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του πανηγύρισαν με τον σήμα κατατεθέν τρόπο του Χάαλαντ.

Lorient players really did the Erling Haaland celebration against PSG when they equalised

They went on to win 3-2... pic.twitter.com/PXexdI5Ngu

