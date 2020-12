Η Παρί έταξε στον Ποτσετίνο την παραμονή του Μπαπέ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις τάξεις των Παριζιάνων, μετά την απομάκρυνση του Τόμας Τούχελ από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Οι πρωταθλητές Γαλλίας φαίνεται πως έχουν συμφωνήσει με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνιο, ώστε να αναλάβει τα ηνία της ομάδας από εδώ και στο εξής.

Μάλιστα, σύμφωνα με την «AS» έχουν δώσει ήδη μερικές «εγγυήσεις» στον Αργεντινό τεχνικό, προκειμένου να μετακομίσει σύντομα στο Παρίσι για λογαριασμό της Παρί.

Η διοίκηση, όπως αναφέρει το ισπανικό δημοσίευμα, υποσχέθηκε στον Ποτσετίνο πως ο Κίλιαν Μπαπέ δεν θα αποχωρήσει και θα παραμείνει στον σύλλογο για πολλά ακόμα χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να βάλει τέλος και στα σενάρια τα οποία θέλουν τον Γάλλο επιθετικό να αποχωρεί από τον σύλλογο το καλοκαίρι για την Ρεάλ.

Οι Μαδριλένοι είχαν ως κύριο στόχο την απόκτηση του Κιλιάν Μπαπέ στο τέλος της σεζόν και πόνταραν στο γεγονός ότι οι σχέσεις του παίκτη με τον Τούχελ είχαν σκαμπανεβάσματα. Ομως μετά τις εξελίξεις και την απόλυση του Γερμανού προπονητή, τα δεδομένα άλλαξαν και οι πιθανότητες παραμονής του 22χρονου άσου στο Παρίσι αυξήθηκαν.

Mbappé move to Real Madrid in doubt after Tuchel sacking.https://t.co/ibNcx9qa3g

— AS English (@English_AS) December 24, 2020