Ο Αργεντινός πρώην προπονητής της Τότεναμ, έπειτα από κάτι περισσότερο από έναν χρόνο δίχως δουλειά, αφού απολύθηκε στα τέλη του 2019 από τους Λονδρέζους, βρίσκει τη νέα του δουλειά και φαίνεται έτοιμος να καθίσει στον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Τόμας Τούχελ απολύθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης από τους Παριζιάνους και σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έχει ήδη επέλθει απόλυτη συμφωνία ανάμεσα στον γαλλικό σύλλογο και τον Ποτσετίνο για την επόμενη μέρα.

Πλέον ετοιμάζονται τα συμβόλαια στα οποία θα «πέσουν» οι υπογραφές από τις δύο πλευρές για να ξεκινήσει η συνεργασία τους...

Απολύθηκε από την Παρί ο Τούχελ, αναλαμβάνει ο Ποτσετίνο! (pic)

Mauricio Pochettino has reached an agreement with Paris Saint-Germain, confirmed. Now it’s time to prepare the contracts, sort out the last details [as the choice of the techincal staff] and sign.

Here-we-go soon! The new era is starting #PSG #Pochettino https://t.co/VVEGCphwBB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2020