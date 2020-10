Ντεπάι: «Βρέθηκα μια ανάσα από την Μπαρτσελόνα» (vid)

Πριν από λίγες ημέρες, η Λυών ήρθε σε συμφωνία με την Μπάρτσα, για την παραχώρηση του 26χρονου επιθετικού στην ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν. Ολα έδειχναν ότι την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου ο 26χρονος επιθετικός θα μετέβαινε στην Βαρκελώνη για υπογραφές. Παρ' όλα αυτά, ο Ντεπάι παρέμεινε στους Λιονέ και όταν ρωτήθηκε για τους λόγους για τους οποίους χάλασε η μεταγραφή του, λόγω των οικονομικών περιορισμών που είχαν οι «μπλαουγκράνα»..

Η Μπαρτσελόνα υπερέβη το όριο των μισθών και, επομένως, δεν μπορούσε να προχωρήσει σε μία ακόμη μεταγραφή, παρά το γεγονός ότι η Λυών είχε μειώσει την τιμή της για τον έμπειρο επιθετικό στα 15 εκατ. ευρώ

«Ημουν πολύ κοντά στην Μπαρτσελόνα. Κάποιοι περιορισμοί και κανονισμοί που ισχύουν για την Μπαρτσελόνα, δεν άφησαν να ολοκληρωθεί η μεταγραφή μου. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά υπήρχαν ορισμένοι κανόνες που δυστυχώς την εμπόδισαν δυστυχώς. Τώρα επικεντρώνομαι στη Λυών και θέλω να είμαι και πάλι σημαντικός εκεί. Θα δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μέμφις Ντεπάι..

