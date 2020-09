Ο Βραζιλιάνος αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν κατήγγειλε τον αντίπαλό του για ρατσιστική επίθεση στον χαμό που έγινε στις καθυστερήσεις του ντέρμπι με τους Μασσαλούς και είχε ως αποτέλεσμα τις πέντε κόκκινες κάρτες και μια μεγάλη σύρραξη.

«Το μόνο για το οποίο μετανιώνω είναι που δεν τον πάτησα στο κεφάλι» έγραψε ο «Νέι» στα social media, διατηρώντας λίγο περισσότερο την ψυχραιμία του μπροστά στον τέταρτο διαιτητή, όταν του ανέφερε πως άκουσε ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς.

Παρί Σεν Ζερμέν - Μαρσέιγ 0-1: Ξύλο και αποβολή για Νεϊμάρ κι άλλους τέσσερις! (vid)

Neymar tells the fourth official there was a racist incident after receiving his marching orders...

We expect to hear much more fallout from tonight's Le Classique. pic.twitter.com/U6ELYKNaXp

— Football on BT Sport (@btsportfootball) September 13, 2020