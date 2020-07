Ο Μπαπέ τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στον δεξί αστράγαλο και ελπίζει να μην έχει υποστεί κάταγμα, αν και οι πρώτες ενδείξεις δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές.

Ο σούπερ σταρ της Παρί βγήκε στον αγωνιστικό χώρο με πατερίτσες και η λύπη του για τον τραυματισμό δεν τον άφησε να χαρεί όπως θα το ήθελε, ωστόσο, ο Νεϊμάρ ήταν δίπλα του.

Μάλιστα, τον βοήθησε να βάλει και το μετάλλιό του, δείχνοντας πως θα του συμπαρασταθεί καθώς έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη φιλική σχέση...

Neymar helps Mbappe to put on the medal #PSGASSE pic.twitter.com/wSfafcFkMa

