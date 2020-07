Η αναμονή στη Γαλλία κράτησε περισσότερο από τις υπόλοιπες Λίγκες του Top-5, αλλά οι επίσημες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις επέστρεψαν και επίσημα και μάλιστα με τον κόσμο στις κερκίδες.

Παρί Σεν Ζερμέν και Σεντ Ετιέν κοντράρονται στον τελικό του Κυπέλλου, παρουσία 5.000 οπαδών στις εξέδρες του «Σταντ Ντε Φρανς», οι οποίοι εμφανίστηκαν με μάσκα και σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του σταδίου.

Το πείραμα δοκιμάστηκε στα φιλικά που έδωσε η Παρί Σεν Ζερμέν με Χάβρη και Μπέβερεν, ωστόσο, έπρεπε να φτάσει το πρωί της ημέρας του τελικού (24/7) για να δοθεί επίσημα το «πράσινο φως» για είσοδο φιλάθλων, καθώς επικρατούσε ανησυχία από τις τοπικές Αρχές για την επιδείνωση των κρουσμάτων κορονοϊού.

Η εικόνα του τελικού, όπως φαίνεται και στο βίντεο πριν από την έναρξη του ματς, θα αποτελέσει πρόβα τζενεράλε και ενόψει της έναρξης της Ligue 1 στις 22 του ερχόμενου Αυγούστου.

Fans back at the arena for the final in Coupe de France between PSG and St-Etienne. With masks. #PSGASSE #coronavirus pic.twitter.com/1IKHkCEJRL

