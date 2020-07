Χάβρη – Παρί Σεν Ζερμέν 0-9: Φιλικό πάρτι με Νεϊμάρ, Ικάρντι και κόσμο! (pics & vids)

Ιδιαίτερο ματς από πολλές απόψεις. Καταρχήν, ήταν το πρώτο για την Παρί Σεν Ζερμέν ύστερα από 123 ημέρες (!) και το 2-0 επί της Μπορούσια Ντόρτμουντ, με το οποίο η ομάδα του Τόμας Τούχελ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα.

Ήταν, συν τοις άλλοις, το πρώτο ποδοσφαιρικό παιχνίδι επί γαλλικού εδάφους με φιλάθλους στις εξέδρες, μετά από το Λιλ – Λυών, στις 8 Μαρτίου. Στο «Σταντ Οσεάν», η διαφορά κατηγορίας μεταξύ της Παρί (Ligue 1) και της Χάβρης (Ligue 2) ήταν ξεκάθαρη και αποτυπώθηκε στο σκορ (9-0) του πρώτου φιλικού της πρωταθλήτριας Γαλλίας μετά την επιστροφή στις προπονήσεις.

Fans are allowed at PSG’s friendly game against Le Havre…and Neymar and Mbappe both start pic.twitter.com/q1TlqDWrrL

