Απολαυστική απάντηση του Ενρίκε στην ερώτηση Μπάγερν ή Ρεάλ: «Θα δω το ματς με μία μπύρα»

Ο Λουίς Ενρίκε κλήθηκε να απαντήσει ποια ομάδα θα ήθελε για αντίπαλο στα ημιτελικά ανάμεσα σε Μπάγερν και Ρεάλ και έδωσε μία εξαιρετική απάντηση.

Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα ημιτελικά του Champions League με σκοπό να προστατεύσει τα σκήπτρα στην κορυφή της Ευρώπης που κατέχει από πέρσι.

Με μπροστάρη τον Ντεμπελέ, οι Γάλλοι ντούμπλαραν τις νίκες τους κόντρα στη Λίβερπουλ (2-0 και συνολικό 4-0) και είναι στους «4» όπου περιμένουν τον νικητή από το Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης (προβάδισμα για τους Βαυαρούς με 2-1).

Με αφορμή αυτό, ο Λουίς Ενρίκε κλήθηκε να απαντήσει για το ποια από τις δύο ομάδες θα προτιμούσε να βρει η Παρί στα ημιτελικά, με τον ίδιο να δίνει μία απολαυστική απάντηση, χωρίς να δείχνει την προτίμηση του.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Κάθε φορά που διαλέγω μία ομάδα, μας πετυχαίνει η άλλη, οπότε δεν θα πω (γέλια). Θα κάτσω να δω το ματς με μία παγωμένη μπύρα».