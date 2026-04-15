Απολαυστική απάντηση του Ενρίκε στην ερώτηση Μπάγερν ή Ρεάλ: «Θα δω το ματς με μία μπύρα»
Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα ημιτελικά του Champions League με σκοπό να προστατεύσει τα σκήπτρα στην κορυφή της Ευρώπης που κατέχει από πέρσι.
Με μπροστάρη τον Ντεμπελέ, οι Γάλλοι ντούμπλαραν τις νίκες τους κόντρα στη Λίβερπουλ (2-0 και συνολικό 4-0) και είναι στους «4» όπου περιμένουν τον νικητή από το Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης (προβάδισμα για τους Βαυαρούς με 2-1).
Με αφορμή αυτό, ο Λουίς Ενρίκε κλήθηκε να απαντήσει για το ποια από τις δύο ομάδες θα προτιμούσε να βρει η Παρί στα ημιτελικά, με τον ίδιο να δίνει μία απολαυστική απάντηση, χωρίς να δείχνει την προτίμηση του.
Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Κάθε φορά που διαλέγω μία ομάδα, μας πετυχαίνει η άλλη, οπότε δεν θα πω (γέλια). Θα κάτσω να δω το ματς με μία παγωμένη μπύρα».
🚨 Luis Enrique 🇪🇸 : « À chaque fois que je préfère une équipe, c'est l'autre que nous affrontons.— Actu Foot (@ActuFoot_) April 14, 2026
𝗗𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡 𝗝𝗘 𝗩𝗔𝗜𝗦 𝗥𝗘𝗚𝗔𝗥𝗗𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗨𝗡𝗘 𝗕𝗜𝗘̀𝗥𝗘. » 😂
