Λίβερπουλ - Παρί: Τα highlights από τη νίκη - πρόκριση των Παριζιάνων (vid)
Η Λίβερπουλ πάλεψε για την ανατροπή στο «Άνφιλντ», αλλά δεν ήταν γραφτό... Οι Reds παρουσίασαν ένα καλύτερο πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο κι έριξαν στα σχοινιά τους Παριζιάνους, όμως ο τελευταίος λόγος ανήκε στον Ουσμάν Ντεμπελέ.
Με δυο γκολ στο 73΄και το 90΄ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας υπέγραψε την απόδραση των Γάλλων από το Μέρσεϊσαϊντ με το τελικό 2-0 και συνάμα την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League. Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από την αναμέτρηση του «Άνφιλντ» στο βίντεο που ακολουθεί:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.