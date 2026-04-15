Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε το 2/2 κόντρα στη Λίβερπουλ με σφραγίδα Ντεμπελέ και βρέθηκε στη φάση των ημιτελικών του Champions League. Δείτε τα highlight του αγώνα.

Η Λίβερπουλ πάλεψε για την ανατροπή στο «Άνφιλντ», αλλά δεν ήταν γραφτό... Οι Reds παρουσίασαν ένα καλύτερο πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο κι έριξαν στα σχοινιά τους Παριζιάνους, όμως ο τελευταίος λόγος ανήκε στον Ουσμάν Ντεμπελέ.

Με δυο γκολ στο 73΄και το 90΄ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας υπέγραψε την απόδραση των Γάλλων από το Μέρσεϊσαϊντ με το τελικό 2-0 και συνάμα την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League. Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από την αναμέτρηση του «Άνφιλντ» στο βίντεο που ακολουθεί: