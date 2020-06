Το ξεχωριστό δώρο του Μπαπέ στον Πελέ (pic)

Δεν είναι λίγες οι φορές, όπου ο Κιλιάν Μπαπέ, έχει δηλώσει μεγάλος θαυμαστής του Πελέ και της θρυλικής «σελεσάο», γι' αυτό και θέλησε να στείλει ένα ιδιαίτερο δώρο στον Βραζιλιάνο, ο οποίος είχε πετύχει κι ένα γκολ στη μεγάλη νίκη της Βραζιλίας με 4-1 επί της Ιταλίας, στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1970.

Ο νεαρός επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, ανέρτησε στα social media, μια φωτογραφία όπου κρατάει τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Γαλλίας με την υπογραφή του και το μήνυμα: «Χαρούμενη 50η επέτειος για τον τρις παγκόσμιο πρωταθλητή, τον βασιλιά Πέλε».

Happy birthday 50th

3x WorldCup Champion

King @pelegacy10

This is for you! pic.twitter.com/5Cp12iTE91

— Kylian Mbappé (@KMbappe) June 21, 2020