Το γαλλικό ποδόσφαιρο από νωρίς κατέβασε... ρολά λόγω του κορονοϊού, αποφάσισε ν' αναδείξει την Παρί Σεν Ζερμέν Πρωταθλήτρια λόγω της διαφοράς που είχε στη βαθμολογία και το ποδόσφαιρο διεκόπη οριστικά για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Βέβαια, ίσως και να... χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο βλέποντας ότι πήραν βιαστικές αποφάσεις και τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα κατάφεραν να συνεχιστούν.

Όπως και να 'χει και έχοντας ήδη προγραμματίσει την έναρξη της επόμενης σεζόν, το γαλλικό ποδόσφαιρο επιστρέφει σταδιακά με την προετοιμασία.

Στην Παρί, έβαλαν τις μάσκες τους και έκαναν την εμφάνισή τους στην πρώτη προπόνηση, με τους Νεϊμάρ και Μπαπέ να τραβούν πάνω τους τα περισσότερα φλας των φωτογράφων.

Mbappe and Neymar were among the PSG squad returning to training today pic.twitter.com/hjtxstgH10

— B/R Football (@brfootball) June 22, 2020