Βαλένθια: Πώς η αγορά κτιρίου από τον Φεράν Τόρες ενισχύει το μπάτζετ
Βέρος Βαλενθιάνος ο Φεράν Τόρες, αποτέλεσε μέλος των Νυχτερίδων από τα έξι μέχρι τα 20 του χρόνια, πριν της αποφέρει 33 εκατομμύρια ευρώ το 2020, παίρνοντας μεταγραφή στη Μάντσεστερ Σίτι.
Τώρα, ο χρυσός σκόρερ της Ισπανίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του καλοκαιριού βρήκε ακόμη έναν τρόπο να ενισχύσει οικονομικά την πρώην ομάδα του, καθώς απέκτησε έναντι επτά εκατομμυρίων το κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της!
Όπως αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ, πρόκειται για κτίριο που διαθέτει ισόγειο και πέντε ορόφους, με τη Βαλένθια να παραμένει εκεί ως ενοικιάστρια για το υπόλοιπο της σεζόν και να αναμένεται να μετακομίσει στις εγκαταστάσεις του νέου γηπέδου της του χρόνου.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Το σημείο όπου βρίσκεται τώρα το Μεστάγια θα αδειάσει όταν γκρεμιστεί το γήπεδο -κατόπιν της ολοκλήρωσης των εργασιών στο νέο γήπεδο- και αναμένεται να αξιοποιηθεί με την κατασκευή νέων κτιρίων τα οποία θα έχουν μέχρι και 500 διαμερίσματα. Ένα πλάνο που κοστολογείται στα 150 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς πάντως να έχει βρεθεί ακόμα αγοραστής.
Ο Τόρες λοιπόν θα έχει στην κατοχή του ένα τεράστιο κτίσμα σε ανερχόμενη περιοχή, με τους Ισπανούς να υπενθυμίζουν πως στον φορ της Παρί Σεν Ζερμέν ανήκει και κτίριο με γραφεία στην ευρύτερη περιοχή. Όσο για τα έσοδα της Βαλένθια από την πώληση; Σύμφωνα με τους Ίβηρες, θα διατεθούν τον Ιανουάριο για μεταγραφές, προκειμένου να ενισχυθεί το μπάτζετ και να αποφευχθεί ένας καταστροφικός υποβιβασμός στη Segunda Division...
🔵 Ferran Torres compra el edificio de oficinas del Valencia CF junto a Mestalla 🔗 https://t.co/7AYP91h0SQ El jugador ha adquirido el edificio que actualmente alberga las oficinas de la entidad valencianista en la zona de Micer Mascó, junto al estadio de Mestalla, por un importe cercano a los siete millones de euros.— Valencia Plaza (@valenciaplaza) November 24, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.