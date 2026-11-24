Ο Φεράν Τόρες αγόρασε το κτίριο που στεγάζει τα γραφεία της Βαλένθια, δίνοντας επτά εκατομμύρια ευρώ στην πρώην ομάδα του.

Βέρος Βαλενθιάνος ο Φεράν Τόρες, αποτέλεσε μέλος των Νυχτερίδων από τα έξι μέχρι τα 20 του χρόνια, πριν της αποφέρει 33 εκατομμύρια ευρώ το 2020, παίρνοντας μεταγραφή στη Μάντσεστερ Σίτι.

Τώρα, ο χρυσός σκόρερ της Ισπανίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του καλοκαιριού βρήκε ακόμη έναν τρόπο να ενισχύσει οικονομικά την πρώην ομάδα του, καθώς απέκτησε έναντι επτά εκατομμυρίων το κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της!

Όπως αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ, πρόκειται για κτίριο που διαθέτει ισόγειο και πέντε ορόφους, με τη Βαλένθια να παραμένει εκεί ως ενοικιάστρια για το υπόλοιπο της σεζόν και να αναμένεται να μετακομίσει στις εγκαταστάσεις του νέου γηπέδου της του χρόνου.

Το σημείο όπου βρίσκεται τώρα το Μεστάγια θα αδειάσει όταν γκρεμιστεί το γήπεδο -κατόπιν της ολοκλήρωσης των εργασιών στο νέο γήπεδο- και αναμένεται να αξιοποιηθεί με την κατασκευή νέων κτιρίων τα οποία θα έχουν μέχρι και 500 διαμερίσματα. Ένα πλάνο που κοστολογείται στα 150 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς πάντως να έχει βρεθεί ακόμα αγοραστής.

Ο Τόρες λοιπόν θα έχει στην κατοχή του ένα τεράστιο κτίσμα σε ανερχόμενη περιοχή, με τους Ισπανούς να υπενθυμίζουν πως στον φορ της Παρί Σεν Ζερμέν ανήκει και κτίριο με γραφεία στην ευρύτερη περιοχή. Όσο για τα έσοδα της Βαλένθια από την πώληση; Σύμφωνα με τους Ίβηρες, θα διατεθούν τον Ιανουάριο για μεταγραφές, προκειμένου να ενισχυθεί το μπάτζετ και να αποφευχθεί ένας καταστροφικός υποβιβασμός στη Segunda Division...