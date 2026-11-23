Διαρρήκτες προσπάθησαν να εισβάλουν στο σπίτι του Ντεζιρέ Ντουέ, την ημέρα του τραυματισμού του.

Το Σάββατο (21/11) ο Ντεζιρέ Ντουέ υπέστη ρήξη χιαστού κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησης της Παρί Σεν Ζερμέν με την Νις (2-3), και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για την υπόλοιπη σεζόν.

Παρότι ο ίδιος σκόραρε στο 32', χαρίζοντας το δεύτερο γκολ στην ομάδα του, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου έγινε αναγκαστική αλλαγή μετά τον τραυματισμό του. Μάλιστα, όσο ο ίδιος βρισκόταν στο γήπεδο, διαρρήκτες προσπάθησαν να εισβάλουν στο σπίτι του στην περιοχή Ιβλίν.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, όταν επέστρεψε στο σπίτι του μετά τις απαραίτητες εξετάσεις που έκανε λόγω του τραυματισμού του, τον περίμενε η αστυνομία καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες κινήσεις από αρκετά άτομα στον κήπο του, τα οποία απομακρύνθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν πως το σπίτι δεν ήταν άδειο.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, προχώρησε σε επιπλέον μέτρα για την προστασία του 21χρονου Γάλλου, καθώς αποφάσισε να ενισχύσει την επιτήρηση στο σπίτι του, φοβούμενη το ενδεχόμενο να σημειωθεί νέο περιστατικό διάρρηξης. Θυμίζουμε πως ο Ντουέ αναμένεται το προσεχές διάστημα να μεταβεί στο Κατάρ, όπου θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για την αποκατάσταση του προβλήματος στο γόνατό του.