Δεν... έχασε χρόνο ο Νεϊμάρ. Με το που γύρισε στο Παρίσι, ενόψει της επιστροφής της Παρί Σεν Ζερμέν στις προπονήσεις (22/6), ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ «πετάχτηκε» στο Σεν Τροπέ για να κάνει πάρτι, ντυμένος μάλιστα με έξαλλο μπλουζάκι.

Μαζί του ο συμπαίκτης του στην Παρί, Μάρκο Βεράτι, ο «πρώην» Εσεκιέλ Λαβέτσι, αλλά και η εντυπωσιακή Ιζαμπέλ Γκουλάρ, σύντροφος του άλλοτε τερματοφύλακα της Παρί, Κέβιν Τραπ, η οποία είναι φίλη των ποδοσφαιριστών.

Neymar wears outrageous matching shirt and shorts with PSG pal Marco Verratti sported a black shirt with denim shorts and Victoria’s Secret Angel Izabel Goulart, Cindy Bruna and ALL joined Neymar for the beach party in St Tropez pic.twitter.com/MviHnSol1a

