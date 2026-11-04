Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν... τρομακτική στον χθεσινοβραδινό (03/11) αγώνα με τη Βιγιαρεάλ, καθώς κατέγραψε νέο ρεκόρ, σκοράροντας τέσσερα γκολ σε μόλις δεκαέξι λεπτά.

Φέτος η Παρι Σεν Ζερμεν, έχει ξεκινήσει σε δαιμονιώδης ρυθμό στο Champions League, αφού σε τέσσερις αγώνες έχει μαζέψει δώδεκα βαθμούς και έχει κάνει το απόλυτο.

Σε αυτό που αξίζει να σταθεί κανείς ωστόσο, στο χθεσινό (03/11) εκτός έδρας ματς με την Βιγιαρεάλ, είναι το γεγονός ότι οι Παριζιάνοι πέτυχαν τέσσερα τέρματα σε μόλις δεκαέξι λεπτά και δύο δευτερόλεπτα και κατέρριψε το ρεκόρ για την ομάδα που σκοράρει τέσσερα γκολ στο Champions League σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

16:02 - Le Paris Saint-Germain vient d'établir le record de l'équipe la plus rapide à inscrire quatre buts en Ligue des Champions (16 minutes et 2 secondes). Survol. https://t.co/9XDC7SHs7B — OptaJean (@OptaJean) November 3, 2026

Επίσης, ένα ακόμη σημαντικό ρεκόρ για τους πρωταθλητές Ευρώπης είναι ότι έχουν μείνει αήττητοι στα δεκατέσσερα τελευταία παιχνίδια τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, σπάζοντας το μέχρι πρότινος ρεκόρ του συλλόγου.

Η τελευταία φορά που η ομάδα του Ενρίκε έχασε αγώνα στο Champions League ήταν στις 20 Ιανουαρίου 2026, όταν ηττήθηκε με 2-1 από την Σπόρτινγκ στην Λισαβόνα για την 7η αγωνιστική της League Phase.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Παρί Σεν Ζερμέν - Νιουκάστλ (1-1)

Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν (2-3)

Παρί Σεν Ζερμέν - Μονακό (2-2)

Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι (5-2)

Τσέλσι - Παρί Σεν Ζερμέν (0-3)

Παρί Σεν Ζερμέν - Λίβερπουλ (2-0)

Λίβερπουλ - Παρί Σεν Ζερμέν (0-2)

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου (5-4)

Μπάγερν Μονάχου - Παρί Σεν Ζερμέν (1-1)

Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ (1-1)

Παρί Σεν Ζερμέν - Σλόβαν Μπρατισλάβας (6-1)

Μάντσεστερ Σίτυ - Παρί Σεν Ζερμέν (2-4)

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπαρτσελόνα (4-2)

Βιγιαρεάλ - Παρί Σεν Ζερμέν (0-6)