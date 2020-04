Η ομάδα του Τόμας Τούχελ είχε απόσταση 12 βαθμών από τους διώκτες της και με παιχνίδι λιγότερο τη στιγμή που αποφασίστηκε η αναβολή του ποδοσφαίρου με την διασπορά του κορονοϊού στον πλανήτη.

Το απόγευμα της Τετάρτης λήφθηκε η απόφαση για την οριστική διακοπή της αγωνιστικής περιόδου στις δύο κατηγορίες του γαλλικού ποδοσφαίρου και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τον τίτλο, τις θέσεις της Ευρώπης, τους υποβιβασμούς και τους προβιβασμούς.

Σύμφωνα με την Equipe, η διοργανώτρια αρχή έχει αποφασίσει να στέψει κανονικά την Παρί πρωταθλήτρια για τη φετινή σεζόν, ενώ, όλες οι θέσεις θα ισχύσουν ακριβώς όπως διαμορφώθηκε ο βαθμολογικός πίνακας.

Μαρσέιγ και Ρεν στο Champions League, Λιλ, Ρεμς και Νις στο Europa League, υποβιβάζονται από την πρώτη κατηγορία οι Αμιέν και Τουλούζ.

Breaking | The LFP have decided to officially crown PSG champions of Ligue 1 in 2019/20, according to @jdomenighetti, with the division’s fixed rankings to be taken as final. More follows.

