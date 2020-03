Ο πολύτεκνος Φάμπρεγας μένει στο σπίτι και θέλει και άλλα παιδιά!

Το προληπτικό μέτρο «μένω στο σπίτι» ακολουθείται σε όλο τον πλανήτη και ο Σεσκ Φάμπρεγας ψάχνει λύσεις για να κάνει πιο ευχάριστη την παραμονή του στο σπίτι με την πολυπληθή οικογένειά του.

Ο Καταλανός μέσος της Μονακό έχει τρία παιδιά με την σύζυγό του, Ντανιέλα Σέμααν, την Λία (εφτά ετών), την Κάπρι (πέντε) και τον Λεονάρντο (τριών), αλλά φαίνεται πως δεν θέλει να μείνει σε αυτά!

«Από την στιγμή που πρέπει να μείνουμε σπίτι για κάποιο διάστημα και η γυναίκα μου δεν μου επιτρέπει να κάνω και άλλα παιδιά (προς το παρόν), ποιες σειρές μου προτείνετε που έχουν τουλάχιστον πάνω από τέσσερις σεζόν;» ήταν η εύλογη (και χιουμοριστική) απορία του άλλοτε άσο των Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα και Τσέλσι στους ακολούθους του στο Twitter. Όσοι θέλετε, μπορείτε να του προτείνετε και εσείς σίριαλ!

Since we have to stay at home for some time and my wife doesn’t allow me to have more kids (for now), what series do you guys recommend that have more than 4 seasons at least? @firstLadyD4

— Cesc Fàbregas Soler (cesc4official) March 13, 2020