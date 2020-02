Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ φαίνεται ότι προτιμά να περνά χρόνο με τα αγαπημένα του πρόσωπα τις σημαντικές ημερομηνίες, παρά να βρίσκεται στο γήπεδο.

Κάπως έτσι μπορεί να μεταφραστεί το γεγονός πως γι' ακόμα μια χρονιά στα γενέθλιά του «αντιμετωπίζει πρόβλημα» που δεν του επιτρέπει ν' αγωνιστεί!

Σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, παρά το γεγονός πως το περασμένο Σάββατο έπαιξε κόντρα στην Μονπελιέ και παρά το χτύπημα στα πλευρά έκανε... λευκό πάρτι για τα γενέθλιά του μαζί με τους συμπαίκτες του, δεν μπορεί να τεθεί στη διάθεση του Τούχελ για το αποψινό (4/2) ματς στην έδρα της Ναντ.

Έχοντας επικαλεστεί ενοχλήσεις, το timing είναι πολύ... ύπουλο, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια.

Και δεν είναι μόνο αυτό! Φροντίζει να... συμβαίνει κάτι και ν' απουσιάζει από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις και στα γενέθλια της αδερφής του, γύρω στο πρώτο δεκαήμερο κάθε Μαρτίου.

Χαρακτηριστικά, το 2015 και το 2016 ήταν τιμωρημένος, ενώ το 2017, το 2018, το 2019 και φέτος δηλώνεται ως τραυματίας!

2018: Neymar injured on his birthday

2019: Neymar injured on his birthday

2020: Neymar injured on his birthday

Neymar has also missed a game around March 11 (His sister's birthday) 5 straight years:

2015: Suspended

2016: Suspended

2017: Injured

2018: Injured

2019: Injured

Mad. pic.twitter.com/aAgwNA2qhd

— FutbolBible (@FutbolBible) February 4, 2020