Μετά από 15 χρόνια ο Γιόακιμ Λεβ θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο των «πάντσερ» και η κουβέντα γύρω από τον αντικαταστάτη του έχει φουντώσει για τα καλά. Στην Γερμανία δεν είναι λίγα τα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως την θέση του Λεβ στην εθ​νική Γερμανίας θα πάρει ο Χάνσι Φλικ.

Ο άλλοτε αστέρας της Μπάγερν, Λόταρ Ματέους σε πρόσφατες δηλώσεις του αναφέρθηκε στο θέμα Φλικ και τόνισε πως ο τεχνικός των Βαυαρών, βρίσκεται όλο και πιο κοντά ώστε να γίνει ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής και την θέση του στην Μπάγερν να πάρει ο νυν προπονητής της Λειψίας, Γιούλιαν Νάγκελσμαν!

«Είμαι πεπεισμένος πως ο Φλικ δεν θα είναι μετά το τέλος της εφετινής σεζόν στον πάγκο της Μπάγερν. Υπάρχει η πρόταση της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας που τον έχει στην κορυφή της λίστας της και θεωρώ πως βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

Η Μπάγερν Μονάχου θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Ίσως το παιχνίδι κόντρα στην Άουγκσμπουργκ να είναι το τελευταίο του Φλικ στον πάγκο της Μπάγερν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Hansi Flick is expected to leave Bayern at the end of the season and take over as Germany manager in the summer.

It was a good run pic.twitter.com/ERbavG4j3P

— B/R Football (@brfootball) April 14, 2021