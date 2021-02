Τόμας Μίλερ: Ο πρώτος με double-double στη Bundesliga (pic)

Η Μπάγερν κατάφερε και πήρε ακόμη ένα τρίποντο στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά απέναντι στη Χέρτα κι έτσι διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας και στο +10 από τη Λειψία.

Το μοναδικό τέρμα στην αναμέτρηση το πέτυχε ο Κίνγκσλεϊ Κόμαν, έπειτα από ασίστ του Τόμας Μίλερ. Αυτή ήταν και η 10η συνολικά ασίστ που μοιράζει φέτος ο 31χρονος μεσοεπιθετικός των Βαυαρών και με αυτόν τον τρόπο συμπλήρωσε διψήφιο αριθμό σε δυο στατιστικές κατηγορίες στην φετινή σεζόν στη Bundesliga.

Συγκεκριμένα, ο Μίλερ σε 20 παιχνίδια μετράει 10 ασίστ και 10 γκολ, αποδεικνύοντας το πόσο καθοριστικός είναι για την ομάδα του.

goals

assists @esmuellert_ is the first player to hit double figures in both this season pic.twitter.com/BSKryhGlrP

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 5, 2021