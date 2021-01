Ο θρυλικός πορτιέρε των Βαυαρών που φυσικά έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας του Χάνσι Φλικ μέσα στο έτος που μας αποχαιρέτησε μόλις πριν από μερικές μέρες, κέρδισε την συντριπτρική πλειοψηφία των ψήφων για τον καλύτερο Γερμανό παίκτη της εθνικής ομάδας.

Το ποσοστό του έφτασε στο 57,8%, έναντι του 15% που είχε ο Σερτζ Γκνάμπρι και του 9,3% που συγκέντρωσε ο Ματίας Γκίντερ.

Manuel Neuer has been named German footballer of the year

34 years old and still doing his thing ( via @FCBayern) pic.twitter.com/XkqSePSBM0

— B/R Football (@brfootball) January 10, 2021