Ο Λημνιός μαθαίνει γερμανικά! (vid)

Ο Δημήτρης Λημνιός διεκδικεί με πολλές πιθανότητες θέση βασικού για την Κολωνία στο πολύ δύσκολο ματς κόντρα στην... τρεμπλούχο Μπάγερν Μονάχου (Σάββατο 31/10, 16:30, Cosmote Sport 3 HD), αφού κερδίζει την εμπιστοσύνη του προπονητή Μάρκους Γκίσντολ.

Ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ θέλει να προσαρμοστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στη νέα του πραγματικότητα και, για τον λόγο αυτό, κάνει μαθήματα γερμανικών μαζί με τους υπόλοιπους νεοφερμένους. Έχει... δρόμο ακόμα αλλά το παλεύει και δεν το βάζει κάτω!

"Mein Name ist Andersson. Seb Andersson." - so oder so ähnlich hört sich das in der Deutschstunde der #effzeh-Neuzugänge an

