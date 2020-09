Πρόκειται για 16χρονο Άγγλο ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται ως αριστερός εξτρέμ και οι συστάσεις που τον συνόδευαν ήταν τέτοιες που έκαναν τους Βεστφαλούς να κινηθούν για την απόκτησή του!

Στο Μάντσεστερ και πιο συγκεκριμένα στη γαλάζια πλευρά, ακόμα το φυσούν και δεν κρυώνει για την απώλεια του Σάντσο που πλέον έχει εκτοξεύσει την αξία του στα 100 εκατομμύρια, με τη Ντόρτμουντ να παίρνει ακόμα ένα ταλαντούχο παιδί από την Αγγλία, με την ελπίδα να πετύχει ξανά... διάνα.

Zorc:

“Jamie Bynoe-Gittens is now with us and we are pleased that he has joined our youth department. He will initially play with the U19’s. Our scouting department did an excellent job! " pic.twitter.com/HXp1PkTe4y

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 24, 2020