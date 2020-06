Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της επιβλητικής νίκης (4-0) της Χόφενχαϊμ στο Signal Iduna Park, έφτασε σε σημείο να σκοράρει με πέναλτι δίχως να κοιτάζει που θα στείλει τη μπάλα για να ολοκληρώσει το καρέ του!

Πήρε φόρα, είχε «λοκάρει» τη γωνία και προτού κάνει επαφή με τη μπάλα, γύρισε το πρόσωπό του και σκόραρε με no-look!

Kramaric scored 3 goals then has the balls to score a no look penalty

What a week for dortmund pic.twitter.com/5qldgEYkVF

