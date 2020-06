Σάλκε: Τέλος η σεζόν για τον Σαλίφ Σανέ (pic)

Οπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Σάλκε, ο Σαλίφ Σανέ θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περισσότερο από ένα μήνα μετά από μυϊκό τραυματισμό κι αυτό σημαίνει πως η φετινή σεζόν για τον Σενεγαλέζο στόπερ κάπου εδώ, έλαβε τέλος.

Ετσι, ο Σανέ έγινε ο έκτος ποδοσφαιριστής ο οποίος τραυματίζεται, μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος, όπως και οι υπόλοιποι πέντε ποδοσφαιριστές του συλλόγου, Αμίν Αρίτ, Ομάρ Μασκαρέγ, Ματίγια Νάστασιτς, Γκουίντο Μπουργκστάλερ και Ζαν-Κλερ Τοντιμπό

@salouf5 has suffered a muscle strain and will be out for the rest of the season.

Wishing you a speedy recovery, Salif! #S04 pic.twitter.com/3Xxz77Retk

— FC Schalke 04 ((@s04_en) June 12, 2020