Ο Έντιν Τζέκο θα είναι και του χρόνου παίκτης της Σάλκε, αφού όπως γνωστοποίησε ο γερμανικός σύλλογος οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη συνεργασία τους για ακόμη μια σεζόν.

Παραμένει «Βασιλικός Μπλε» ο Έντιν Τζέκο! Ο 40χρονος επιθετικός ανανέωσε το συμβόλαιό του για ακόμη ένα έτος με την ομάδα της Κοιλάδας του Ρουρ και θα αγωνιστεί μαζί τους στην επάνοδο της Σάλκε στην Bundesliga.

Ο άλλοτε φορ των Βόλφσμπουργκ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρόμα, μεταξύ άλλων, συνεχίζει τη μεγαλειώδη καριέρα του επί γερμανικού εδάφους και θα βοηθήσει την ομάδα της Βεστφαλίας να εδραιωθεί ξανά στην πρώτη... σκηνή του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Με τη φανέλα της Σάλκε, ο Βόσνιος στράικερ που συμμετείχε στο πρόσφατο Μουντιάλ, μέτρησε 11 εμφανίσεις, όπου βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα έξι φορές και «σέρβιρε» τρεις ασίστ, κατά τη διάρκεια της περυσινής σεζόν.