Ξανά στη Bundesliga θα αγωνιστεί ο... βιονικός Τζέκο, με τη Σάλκε να ανανεώνει τη συνεργασία της μαζί του.

Έτοιμος να ξανά... επιστρέψει στη Bundesliga είναι ο αγέραστος Έντιν Τζέκο, ο οποίος στα 40 του χρόνια αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Σάλκε και να ξαναβρεθεί στα... σαλόνια του γερμανικού πρωταθλήματος.

Πιο συγκεκριμένα, ο διεθνής Βόσνιος αρνείται να σταματήσει να κάνει αυτό που αγαπά περισσότερο και να «κρεμάσει» τα παπούτσια του. Όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Σάλκε θα τον κρατήσει για ακόμη έναν χρόνο, μέχρι το 2027. Η ομάδα επέστρεψε στη Bundesliga μετά από τρία χρόνια και την περασμένη σεζόν έκανε δικό της τον Τζέκο ως ελεύθερο από τη Φιορεντίνα.

Με τη φανέλα της Σάλκε, ο άλλοτε παίκτης της Ρόμα και της Ίντερ μέτρησε 11 εμφανίσεις, όπου βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα έξι φορές και «σέρβιρε» τρεις ασίστ. Να θυμίσουμε πως για χάρη του συλλόγου επέστρεψε στη Γερμανία μετά από 15 χρόνια, αφού είχε αποχωρήσει από τη Βόλφσμπουργκ, όπου αγωνίστηκε από το 2007 έως το 2011 και κατέκτησε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2008-09.