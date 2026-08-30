Bundesliga: Μεγάλες νίκες για Φράιμπουργκ και Άουγκσμπουργκ στην πρεμιέρα
Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τη Φράιμπουργκ, αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Conference League, η οποία διέλυσε με 4-1 τη Βέρντερ Βρέμης με καθοριστικό Σουζούκι. Ο Ιάπωνας πέτυχε χατ τρικ και οδήγησε την ομάδα του σε μια άνετη νίκη απέναντι σε μια Βέρντερ που ανά διαστήματα έμοιαζε χαμένη στο γήπεδο.
Ο Σουζούκι άνοιξε το σκορ στο 29΄, με τον Ματάνοβιτς να γράφει το 2-0 στο 45΄. Ακολούθησαν ακόμα δυο γκολ από τον Ιάπωνα στο 48΄και το 55΄αντίστοιχα για το 4-0, με τους φιλοξενούμενους απλώς να πετυχαίνουν το γκολ της τιμής με τον Στάλμαχ στο 76΄.
Παρόμοια επιβλητική εμφάνιση πραγματοποίησε και η Άουγκσμπουργκ, η οποία διέλυσε με 3-0 τη Σάλκε. Ο Γκρέγκοριτς άνοιξε το σκορ στο 16΄, με τα γκολ των Καντέ (79΄) και Ριμπέιρο (90΄+2΄) να σφραγίζουν τη νικηφόρα πρεμιέρα για τους Βαυαρούς.
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