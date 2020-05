Καθαρισμός πάγκων, θερμομετρικά τεστ στους παρευρισκόμενους, μέχρι και απολύμανση στις μπάλες περιλαμβάνει το πρωτόκολλο υγιεινής στην επανέναρξη της Bundesliga.

Λίγο πριν από την έναρξη των αγώνων της 26ης αγωνιστικής (16:30), κυκλοφόρησαν και οι πρώτες εικόνες από τις εργασίες του προσωπικού των συλλόγων, που δουλεύουν πυρετωδώς με βάση τους νέους κανονισμούς. Ανάμεσα τους, το σκούπισμα σε όλες τις μπάλες με αντισηπτικό προκειμένου να υπάρχει συνεχής απολύμανση, σε μια διαδικασία που θα επαναλαμβάνεται και στο ημίχρονο.

All match footballs will be disinfected at half time in Bundesliga & Bundesliga 2. pic.twitter.com/9Hzkhut3kG

— talkSPORT (@talkSPORT) May 16, 2020