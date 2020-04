Bundesliga: Δεν θέλουν τα ματς δίχως κόσμο οι Γερμανοί!

Στη Bundesliga όπως και στην Premier League ετοιμάζονται για τα λεγόμενα... Ghost Games, αφού θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών για την ασφάλεια τόσο των οπαδών ώστε να μη συρρεύσουν κατά χιλιάδες στο γήπεδο, όσο φυσικά και των αθλητών και των ανθρώπων των ομάδων.

Στην έρευνα που πραγματοποίησε η Deutsche Welle σε συνεργασία με το Infratest dimap, το 49% ψήφισε πως δεν θέλει να επιστρέψει το ποδόφαιρο σε άδειες εξέδρες, ενώ, εκείνοι που δήλωσαν ότι είναι σωστό και το προτιμούν ήταν στο 33%. Το ποσοστό των «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ» ήταν στο 18%.

Λίγο καιρό νωρίτερα, πάντως, ο ποδοσφαιρικός κόσμος της Γερμανίας είχε δείξει την ξεκάθαρη επιθυμία του να ξαναδεί μπάλα, με το 52% αντίστοιχης έρευνας να είναι υπέρ της συνέχισης της φετινής σεζόν, έναντι του 30% που ψήφισε για τη διακοπή.

A DW survey has revealed that only a third of Germans are in favor of a return of football behind closed doors.

The Bundesliga is awaiting approval to restart the season as soon as possible.

Full story: https://t.co/dH2e9IVKJ9 pic.twitter.com/iSA0asVSGM

