Δεν θέλει Μπάγερν ο Βέρνερ και πιέζει για Λίβερπουλ

Αρκετά «μεγαθήρια» της Ευρώπης έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους, για την απόκτηση του Τίμο Βέρνερ. Ο υψηλόσωμος στράικερ διανύει μία καταπληκτική σεζόν, έχοντας 27 γκολ σε 36 αναμετρήσεις.

Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα, το όνομα του είχε συνδεθεί με τη Μπάγερν Μονάχου, κάνοντας λόγο για οριστική συμφωνία με τους «Βαυαρούς». Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο δεν ισχύει, καθώς σύμφωνα με την «Bild» ο διεθνής επιθετικός φαίνεται αρνητικός στο να αγωνιστεί σε άλλον γερμανικό σύλλογο και πόσω μάλλον στη Μπάγερν.

Μεγάλη του επιθυμία φαίνεται πως είναι την επόμενη σεζόν να μετακομίσει στο Νησί, για λογαριασμό της Λίβερπουλ. Ο Γιούργκεν Κλοπ, έχει δηλώσει θαυμαστής του Βέρνερ και σίγουρα θα αποτελούσε μία αξιόπιστη λύση για την επιθετική γραμμή των «Reds».

Our Story: Timo Werner will definitely not join Bayern this summer. @BILD_Sport He rules out a Transfer to another German club. also because of Jürgen Klopp he would like to take the step to Liverpool @LFC

