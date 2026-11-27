Νέο εμπόδιο για τον Τζαμάλ Μουσιάλα, αφού υπέστη θλάση στον μηρό και θα παραμείνει στα «πιτς» για τις επόμενες τέσσερις με έξι εβδομάδες.

Δεν έφταναν οι κρίσεις και τα νευρολογικά προβλήματα για τον Τζαμάλ Μουσιάλα, με τον νεαρό επιθετικό να καλείται πλέον να αναρρώσει και από τραυματισμό στον μηρό.

Τη στιγμή που ο Γερμανός μεσοεπιθετικός αποτελεί το πρόσωπο της επικαιρότητας μετά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Ρουμενίνγκε για τις κρίσεις που τον ταλαιπωρούν, ήρθε να προστεθεί ακόμα ένας πονοκέφαλος σε μια μακρά λίστα εμποδίων που έχει συναντήσει στο διάβα του.

Αυτή τη φορά ο Μουσιάλα υπέστη θλάση στον μηρό του αριστερού του ποδιού, η οποία τον ταλαιπωρεί από το ματς με την Κολωνία. Παρά τις ενοχλήσεις ο Γερμανός ήθελε να αγωνιστεί και στο μεσοβδόμαδο ματς απέναντι στη Λιλ, όμως ο τραυματισμός του για το επόμενο διάστημα δεν θα του επιτρέψει την παρουσία του στα γήπεδα.

Σύμφωνα με το «Sky Sports Germany», ο Μουσιάλα πλέον αναμένεται να μείνει στα «πιτς» για τις επόμενες τέσσερις με έξι εβδομάδες και το πιθανότερο είναι πως θα επιστρέψει σε αγωνιστικούς ρυθμούς από το 2027.

Τη φετινή σεζόν o 23χρονος έχει προλάβει να καταγράψει μόλις έξι συμμετοχές με τη φανέλα της Μπάγερν, με απολογισμό δύο γκολ και μια ασίστ.