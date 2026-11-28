Όχι και τόσο.... Κίμιχ στιγμή στον αγώνα της Μπάγερν με το Αμβούργο, με τον Γερμανό να πιάνει αντίπαλο από τα μαλλιά και να τιμωρείται με τη δεύτερη κόκκινη κάρτα της καριέρας του.

Ακόμα και οι πιο ψύχραιμοι ποδοσφαιριστές έχουν στιγμές που ραγίζουν μέσα στο γήπεδο. Κι ο Γιόσουα Κίμιχ βίωσε μια τέτοια στον αγώνα της Μπάγερν απέναντι στο Αμβούργο.

Στο 44΄του αγώνα ο Γερμανός δέχθηκε ένα σπρώξιμο από αντίπαλο του εκτός φάσης και του... άναψαν τα λαμπάκια! Κατευθείαν τον έπιασε από το μαλλί και τον πέταξε στο χορτάρι μπροστά στα μάτια του διαιτητή, ο οποίος του έδειξε ακολούθως απευθείας κόκκινη κάρτα και τον έστειλε στα αποδυτήρια από το 44΄.

Ένα σπάνιο φαινόμενο στην καριέρα του Κίμιχ, ο μέχρι τώρα είχε αποβληθεί μία και μοναδική φορά στην ποδοσφαιρική του καριέρα, πίσω στον Οκτώβριο του 2023 όταν είχε πάρει κόκκινη στον θρίαμβο της Μπάγερν με 8-0 απέναντι στην Ντάρμσταντ.