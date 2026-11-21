Φανέλα βασικού πήρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για την εκτός έδρας αποστολή της Ντόρτμουντ με τη Γκλάντμπαχ .

Η Ντόρτμουντ έχει την ευκαιρία, στην 11η «στροφή» της Bundesliga, να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας, με τον Νίκο Κόβατς να δίνει θέση στο αρχικό σχήμα στον Κωνσταντίνο Καρέτσα για τη σημαντική αναμέτρηση των Βεστφαλών.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Νίκο Κόβατς έχει μια εκτός έδρα αναμέτρηση με την Γκλάντμπαχ (21/11, 16:30), δεδομένου ότι η Μπάγερν ήρθε 1-1 με την Κολωνία, πλέον έχουν μια «χρυσή» ευκαιρία να φιγουράρουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Με τον «δικό μας» Καρέτσα να χαίρει της εκτίμησης του Κροάτη τεχνικού και να είναι στην 11δα της ομάδας.

Αναλυτικά οι επιλογές του Κόβατς: Κόμπελ, Σλότερμπεκ, Μπενσεμπαϊνί, Μπέλινγχαμ, Ενμέτσα, Μπάιερ, Καρέτσας, Σίλβα, Γκαντού, Σβένσον, Ρίερσον.

Θυμίζουμε πως ο Έλληνας διεθνής μετρά 12 εμφανίσεις με τους Βεστφαλούς, έχοντας βρει το δρόμο για τα δίχτυα μια φορά (σ.σ με Μπέτις) και έχει μοιράσει δύο ασιστ.