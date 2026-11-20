Κωνσταντέλιας: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον τραυματισμό του
Έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες από τη μέρα που ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είδε την ατυχία να του χτυπά την πόρτα καθώς αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με το Αμβούργο και οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε υποστεί ρήξη χιαστού.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός προσπαθεί να κάνει τη δική του επάνοδο και να επιστρέψει στη δράση, με τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ να είναι συνεχώς από πάνω του και να δουλεύουν μαζί του για να το καλύτερο, δυνατό αποτέλεσμα.
Ο ίδιος εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του μπροστά στους φωτογραφικούς φακούς κατά τη διάρκεια της media day στο προπονητικό κέντρο των Βεστφαλών, με τα γερμανικά ΜΜΕ και συγκεκριμένα το «ruhrnachrichten» να δημοσιεύουν φωτογραφίες του.
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🚨 Giannis #Konstantelias fehlt dem #BVB seit Ende August aufgrund eines Kreuzbandrisses. Beim Media Day in Brackel meldet sich der Grieche zurück. 📸 Die exklusiven Bilder (RN+): https://t.co/rE73U3SdaJ— Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) November 18, 2026
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