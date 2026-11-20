Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης προκειμένου να επιστρέψει στη δράση και για πρώτη φορά εμφανίστηκε στους φακούς στο προπονητικό κέντρο της Ντόρτμουντ.

Έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες από τη μέρα που ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είδε την ατυχία να του χτυπά την πόρτα καθώς αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με το Αμβούργο και οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε υποστεί ρήξη χιαστού.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός προσπαθεί να κάνει τη δική του επάνοδο και να επιστρέψει στη δράση, με τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ να είναι συνεχώς από πάνω του και να δουλεύουν μαζί του για να το καλύτερο, δυνατό αποτέλεσμα.

Ο ίδιος εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του μπροστά στους φωτογραφικούς φακούς κατά τη διάρκεια της media day στο προπονητικό κέντρο των Βεστφαλών, με τα γερμανικά ΜΜΕ και συγκεκριμένα το «ruhrnachrichten» να δημοσιεύουν φωτογραφίες του.