Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μίλησε σε podcast για την σχέση του με τον Γιάννη Κωνσταντέλια αλλά, αποκάλυψε πως τον έπεισε να έρθει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναφέρθηκε σε podcast μίλησε για την σχέση του με τον Γιάννη Κωνσταντέλια με τον ίδιο να αποκαλύπτει οτι είχε επικοινωνίσει πριν από την μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ, για να τον πείσει να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Επίσης, μίλησε για τον τραυματισμό του πρώην μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ αλλά και την δύσκολη περίοδο που περνάει μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο Καρέτσας στο podcast αναφέρθηκε στην συζήτηση που είχαν οι δύο ποδοσφαιριστές, με τον πρώην παίκτη της Γκένκ να του λεέι για το ενδεχόμενο μεταγραφής του Κωνσταντέλια στους Βεστφαλούς και να του λέει τις πρώτες εντυπώσεις στον γερμανικό σύλλογο.

Αναλυτικά τι είπε:

«Με είχε πάρει τηλέφωνο μερικές ημέρες πριν και ανταλλάξαμε μηνύματα, ενώ μιλήσαμε και τηλεφωνικά για τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ. Του είπα πώς ήταν τα πράγματα εδώ, επειδή είχα έρθει λίγο νωρίτερα από εκείνον. Προσπάθησα να τον πείσω να έρθει κι αυτός, γιατί ήξερα ότι θα είχαμε πολύ καλή συνεργασία μέσα στο γήπεδο και επειδή είναι φίλος μου».

Ωστόσο μίλησε και για την πολύ καλή χημεία που είχαν οι δύο ποδοσφαιριστές που φάνηκε από τον πρώτο τους αγώνα μαζί, αλλά και για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια.

«Νομίζω ότι αυτό φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι που παίξαμε μαζί. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία και το απόλαυσα πολύ που αγωνίστηκα μαζί του», πρόσθεσε και έπειτα στάθηκε στον τραυματισμό του Ντέλια.

«Μερικές φορές συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και αποτελούν μέρος της πορείας ενός ποδοσφαιριστή. Εκείνος τώρα δουλεύει σκληρά για να επιστρέψει».