Ο Νίκο Κόβατς αναφέρθηκε στην κυκλοφορία του νέου GTA, βγάζοντας ωστόσο την... ουρά του απ' έξω!

Η μεγάλη επιστροφή του Grand Theft Auto απασχολεί εκατομμύρια κόσμο και ο Νίκο Κόβατς δεν... γλίτωσε, καθώς ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Ντόρτμουντ με την Γκλάντμπαχ για την Bundesliga.

«Δεν έχω» απάντησε ειλικρινά ο 55χρονος προπονητής αναφορικά με το αν ο ίδιος διαθέτει κάποια κονσόλα, εξηγώντας εν συνεχεία πως «έχω φτάσει σε μια ηλικία που αυτά δεν είναι πλέον για μένα. Νομίζω ότι πριν από λίγο καιρό άκουσα ή διάβασα πως επρόκειτο να κυκλοφορήσει αυτό το παιχνίδι. Ελπίζω οι παίκτες μου να μην ξενυχτούσαν παίζοντας. Πώς μπορεί κανείς να κάνει κάτι τέτοιο στις μέρες μας; Μέσω κάποιας εφαρμογής ή χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός;»

Αναμενόμενα, η απάντησή του θύμισε σε πολλούς την εμβληματική, σχετική ατάκα του Ντάνι Γκλόβερ από το Φονικό Όπλο. Όταν δε ενημερώθηκε ότι ο Φάμπιο Σίλβα είχε ήδη κατεβάσει το παιχνίδι, ο Κόβατς απάντησε ότι «τότε θα θεωρήσω δεδομένο ότι το παίζουν. Ελπίζω να μην ασχολούνται τόσο πολύ μαζί του, ώστε να χάσουν την αίσθηση του χρόνου και να μην ξεχωρίζουν πλέον τη μέρα από τη νύχτα. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα».