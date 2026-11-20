Ντόρτμουντ: Ο Κόβατς δήλωσε μεγάλος για βιντεοπαιχνίδια - Τι είπε για GTA
Η μεγάλη επιστροφή του Grand Theft Auto απασχολεί εκατομμύρια κόσμο και ο Νίκο Κόβατς δεν... γλίτωσε, καθώς ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Ντόρτμουντ με την Γκλάντμπαχ για την Bundesliga.
«Δεν έχω» απάντησε ειλικρινά ο 55χρονος προπονητής αναφορικά με το αν ο ίδιος διαθέτει κάποια κονσόλα, εξηγώντας εν συνεχεία πως «έχω φτάσει σε μια ηλικία που αυτά δεν είναι πλέον για μένα. Νομίζω ότι πριν από λίγο καιρό άκουσα ή διάβασα πως επρόκειτο να κυκλοφορήσει αυτό το παιχνίδι. Ελπίζω οι παίκτες μου να μην ξενυχτούσαν παίζοντας. Πώς μπορεί κανείς να κάνει κάτι τέτοιο στις μέρες μας; Μέσω κάποιας εφαρμογής ή χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός;»
Αναμενόμενα, η απάντησή του θύμισε σε πολλούς την εμβληματική, σχετική ατάκα του Ντάνι Γκλόβερ από το Φονικό Όπλο. Όταν δε ενημερώθηκε ότι ο Φάμπιο Σίλβα είχε ήδη κατεβάσει το παιχνίδι, ο Κόβατς απάντησε ότι «τότε θα θεωρήσω δεδομένο ότι το παίζουν. Ελπίζω να μην ασχολούνται τόσο πολύ μαζί του, ώστε να χάσουν την αίσθηση του χρόνου και να μην ξεχωρίζουν πλέον τη μέρα από τη νύχτα. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα».
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Niko Kovač on GTA VI and his players: “I think I’M TOO OLD FOR THIS. I’d heard about this game, and apparently, it came out last night." “I hope they don’t play it so much that they end up confusing day and might. That would become a bit of a problem..." "I heard that SOME OF THEM ARE REALLY, REALLY INTO IT.”— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 19, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.