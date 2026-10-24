Οι άνθρωποι της Μπάγερν έδωσαν νέα στοιχεία για την κατάσταση του Κομπανί: «Θα παραμείνει στο νοσοκομείο για λίγες μέρες»

Οι άνθρωποι της Μπάγερν έδωσαν νέα στοιχεία για την κατάσταση του Κομπανί: «Θα παραμείνει στο νοσοκομείο για λίγες μέρες»

Ιωάννα Δημακοπούλου
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Τα στελέχη της Μπάγερν Μονάχου έσπευσαν να ενημερώσουν για την κατάσταση του προπονητή Βενσάν Κομπανί, μετά την κατάρρευση του στο γήπεδο.

Απόλυτη στήριξη δέχεται ο Βενσάν Κομπανί από την ομάδα της Μπάγερν Μονάχου, καθώς ο 40χρονος προπονητής κατέρρευσε στο γήπεδο την Παρασκευή (23/10), λόγω μιας ιογενούς λοίμωξης που τον ταλαιπωρούσε τις τελευταίες μέρες, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η υγεία του.

Ο διευθυντής της ομάδας, Μαξ Έμπερλ, επιβεβαίωσε την κατάσταση του Βέλγου τεχνικού, σημειώνοντας πως θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. «Βρίσκεται τώρα στο νοσοκομείο και θα παραμείνει εκεί για μερικές ακόμα μέρες, μέχρι να ερευνηθεί, να εξεταστεί και να ελεγχθεί τα πάντα. Δείχνει για άλλη μια φορά ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Η υγεία είναι αυτή που μετράει περισσότερο. Ως FC Bayern, στεκόμαστε όλοι μαζί σε αυτή την περίοδο. Θα επιστρέψει μόνο όταν νιώσει αρκετά καλά για να το κάνει», ανέφερε συγκεκριμένα.

Την ίδια στιγμή, ο βοηθός προπονητή, Άαρον Ντάνκς, τοποθετήθηκε για τη διαχείριση της ομάδας εν μέσω αυτής της δύσκολης συγκυρίας, τονίζοντας ότι οι λειτουργίες συνεχίζονται κανονικά, με κύριο στόχο τη στήριξη του συλλόγου. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Μιλήσαμε σύντομα χθες βράδυ και έκανα σαφές ότι δεν μιλούσαμε για ποδόσφαιρο, ήταν απλώς για να βεβαιωθούμε ότι είναι καλά. Οι ποδοσφαιρικές λειτουργίες είναι πλέον στα χέρια μας. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την ομάδα να προχωρήσει μπροστά».

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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