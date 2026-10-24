Οι άνθρωποι της Μπάγερν έδωσαν νέα στοιχεία για την κατάσταση του Κομπανί: «Θα παραμείνει στο νοσοκομείο για λίγες μέρες»
Απόλυτη στήριξη δέχεται ο Βενσάν Κομπανί από την ομάδα της Μπάγερν Μονάχου, καθώς ο 40χρονος προπονητής κατέρρευσε στο γήπεδο την Παρασκευή (23/10), λόγω μιας ιογενούς λοίμωξης που τον ταλαιπωρούσε τις τελευταίες μέρες, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η υγεία του.
Ο διευθυντής της ομάδας, Μαξ Έμπερλ, επιβεβαίωσε την κατάσταση του Βέλγου τεχνικού, σημειώνοντας πως θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. «Βρίσκεται τώρα στο νοσοκομείο και θα παραμείνει εκεί για μερικές ακόμα μέρες, μέχρι να ερευνηθεί, να εξεταστεί και να ελεγχθεί τα πάντα. Δείχνει για άλλη μια φορά ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Η υγεία είναι αυτή που μετράει περισσότερο. Ως FC Bayern, στεκόμαστε όλοι μαζί σε αυτή την περίοδο. Θα επιστρέψει μόνο όταν νιώσει αρκετά καλά για να το κάνει», ανέφερε συγκεκριμένα.
🚨🔴 Max Eberl on Vincent Kompany: “He’s in hospital now and will stay there for a few more days, until everything has been investigated, examined and checked. It shows once again that football isn’t the most important thing in life. Health is what matters most. As FC Bayern, we stand together during this period. He will only return when he feels fit enough to do so.” @SkySportDE 🇧🇪— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 24, 2026
Την ίδια στιγμή, ο βοηθός προπονητή, Άαρον Ντάνκς, τοποθετήθηκε για τη διαχείριση της ομάδας εν μέσω αυτής της δύσκολης συγκυρίας, τονίζοντας ότι οι λειτουργίες συνεχίζονται κανονικά, με κύριο στόχο τη στήριξη του συλλόγου. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Μιλήσαμε σύντομα χθες βράδυ και έκανα σαφές ότι δεν μιλούσαμε για ποδόσφαιρο, ήταν απλώς για να βεβαιωθούμε ότι είναι καλά. Οι ποδοσφαιρικές λειτουργίες είναι πλέον στα χέρια μας. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την ομάδα να προχωρήσει μπροστά».
🗣️ 𝗔𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗔𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗗𝗮𝗻𝗸𝘀 𝗼𝗻 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 💬 “We spoke briefly last night and I made it clear that we weren't talking about football, it was just about making sure he's okay. The football operations are in our hands now. We'll try to help the team move forward.”— FC Bayern (@FCBayernEN) October 24, 2026
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