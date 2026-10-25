Χτίζοντας τα θεμέλια με δυο γκολ από το πρώτο μέρος, η Μπάγερν πήρε τη νίκη με 3-1 στην έδρα της Φράιμπουργκ και βρέθηκε ξανά στην κορυφή σε ισοβαθμία με τη Ντόρτμουντ.

Η Μπάγερν έκανε το καθήκον της στην έδρα της Φράιμπουργκ, καθώς με ορμητήριο το πρώτο ημίχρονο πήρε τη δύσκολη νίκη με 3-1 και επέστρεψε ξανά στην κορυφή της Bundesliga, εκεί όπου συγκατοικεί μαζί με τη Ντόρτμουντ.

Οι Βαυαροί προηγήθηκαν στο 16΄, όταν έπειτα από όμορφη ανάπτυξη ο Ολίσε πέταξε τη μπάλα στον κενό χώρο για τον προωθημένο Ουπαμεκανό, ο οποίος πλάσαρε άψογα στο τετ-α-τετ για να ανοίξει το σκορ. Οι Βαυαροί έψαχναν το δεύτερο γκολ που θα τους έδινε ένα καθαρό προβάδισμα και το βρήκαν στο 42΄, όταν ο Μπράουν έκανε τρομερή κάθετη στην πλάτη της άμυνας για τον Γκνάμπρι, ο οποίος νίκησε τον αντίπαλο γκολκίπερ από δύσκολη γωνία για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του.

Όλα έδειχναν πως η Μπάγερν κάλπαζε προς ένα άνετο διπλό, όμως τα πράγματα περιπλέχθηκαν στο 82΄με αυτογκόλ του Μπίσοφ που έβαλε τη Φράιμπουργκ ξανά στο παιχνίδι! Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ανέβουν στο γήπεδο και να τιμωρήσουν τη Μπάγερν, αλλά εκείνοι που βρήκαν δίχτυα στο τέλος ήταν οι Βαυαροί.

Στο 90΄+3΄ο Μπάκχαους τα έκανε μαντάρα στη γραμμή του κέντρου, έχασε τη μπάλα από τον Ολίσε και ο Γάλλος εξτρέμ τον τιμώρησε για να γράψει το 3-1 και να κλειδώσει το τρίποντο.