Η Μπάγερν έκανε φύλλο και φτερό τη Λειψία και με έναν φανταστικό του Λιούς Ντίας στην εμπροσθοφυλακή τη διέλυσε με 6-1 για να πατήσει στην κορυφή της Bundesliga.

Ποιος είδε αυτή τη Μπάγερν και δεν τη φοβήθηκε! Με τον Λουίς Ντίας σε μεγάλα κέφια με προσωπικό χατ τρικ και την επιθετική γραμμή να επιτίθεται κατά κύματα, οι Βαυαροί διέλυσαν με 6-1 τη Λειψία στην «Allianz Arena» και πάτησαν στην κορυφή της Bundesliga, ως ισόβαθμοι με τη Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Οι γηπεδούχοι δεν έχασαν πολύ χρόνο και άνοιξαν το σκορ στο 12΄, όταν ο Κίμιχ έβγαλε τον Λουίς Ντίας σε θέση βολής και ο τελευταίος εκτέλεσε σωστά για το 1-0. Στο 26΄ο Κολομβιανός άλλαξε ρόλους και μοίρασε γκολ στον Πάβλοβιτς, ο οποίος έγραψε το 2-0 με τελείωμα από κοντά. Η Μπάγερν συνέχισε να επιτίθεται χωρίς συστολή και βρήκε και τρίτο γκολ στο 34΄, όταν ο Ολίσε πλάσαρε στη γωνία από το ύψος της περιοχής κι άφησε άγλαμα τον αντίπαλο γκολκίπερ.

Ακόμα και με το 3-0 ως σκορ ημιχρόνου πάντως, η ομάδα του Κομπανί δεν είχε καμία διάθεση να πατήσει φρένο μετά την ανάπαυλα. Μόλις δυο λεπτά μάλιστα μετά την επιστροφή των δυο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο έφτασε και σε τέταρτο γκολ με υπέοροχο πλασέ του Λουίς Ντίατς στη γωνία της εστίας.

Στο 52΄ήταν η σειρά του Κέιν για να βρει δίχτυα προ κενής εστίας από γύρισμα του Μπράουν, ενώ το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε και πάλι ο Λουίς Ντίας με όμορφο σουτ έξω από την περιοχή στο 69΄για να ολοκληρώσει το προσωπικό του χατ τρικ. Το μόνο που κατάφεραν οι Ταύροι ήταν να πετύχουν το γκολ της τιμής με τον Μαξίμοβιτς στις καθυστερήσεις για το τελικό 6-1 που τους άφησε εκτός της πρώτης εξάδας.