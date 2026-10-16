Μία ανάσα από το να ανενεώσει το συμβόλαιό του με τη Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται ο Χάρι Κειν, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Λόγο για προφορική συμφωνία και επέκταση συμβολαίου έως το 2029, κάνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τον Χάρι Κέιν.

O Άγγλος φορ, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου το καλοκαίρι του 2023, πετυχαίνει με τους Βαυαρούς το ένα γκολ μετά το άλλο, ενώ κάθε σεζόν του είναι και καλύτερη.

Τα νούμερα του Κέιν μιλούν από μόνα τους, καθώς μέχρι στιγμής με τους Βαυαρούς έχει 154 γκολ και 37 ασίστ, σε 156 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και συνεχίζει ακάθεκτος.

Τη φετινή σεζόν μάλιστα, ο Άγγλος επιθετικός μετρά 8 γκολ και 4 ασίστ σε 9 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα γερμανικά ΜΜΕ, η Μπάγερν δεν έχει σκοπό να παραχωρήσει σε κανέναν τον κορυφαίο της παίκτη, ενώ και ο Κέιν από την πλευρά του είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν θετική έκβαση, ενώ μάλιστα λέγεται πως έχουν έρθει και σε προφορική συμφωνία.