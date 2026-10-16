Μπάγερν: «Δένει» τον Χάρι Κέιν μέχρι το 2029
Λόγο για προφορική συμφωνία και επέκταση συμβολαίου έως το 2029, κάνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τον Χάρι Κέιν.
O Άγγλος φορ, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου το καλοκαίρι του 2023, πετυχαίνει με τους Βαυαρούς το ένα γκολ μετά το άλλο, ενώ κάθε σεζόν του είναι και καλύτερη.
Τα νούμερα του Κέιν μιλούν από μόνα τους, καθώς μέχρι στιγμής με τους Βαυαρούς έχει 154 γκολ και 37 ασίστ, σε 156 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και συνεχίζει ακάθεκτος.
Τη φετινή σεζόν μάλιστα, ο Άγγλος επιθετικός μετρά 8 γκολ και 4 ασίστ σε 9 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα γερμανικά ΜΜΕ, η Μπάγερν δεν έχει σκοπό να παραχωρήσει σε κανέναν τον κορυφαίο της παίκτη, ενώ και ο Κέιν από την πλευρά του είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν θετική έκβαση, ενώ μάλιστα λέγεται πως έχουν έρθει και σε προφορική συμφωνία.
BREAKING: Harry Kane has agreed a new deal in principle with Bayern Munich until the summer of 2029. It’s understood the Bundesliga club are now finalising the paperwork on his contract extension https://t.co/M7bHmuCuu4— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 15, 2026
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