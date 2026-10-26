Ο Νίκο Κόβατς μίλησε για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος παραμένει στα «πιτς» μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον αστράγαλο.

Αντίστροφα μετράει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, με τους Έλληνα διεθνή να έχει μείνει εκτός αποστολής από τα δυο προηγούμενα ματς της Ντόρτμουντ μετά τον τραυματισμό στον αστράγαλο που υπέστη απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου.

Ο Νίκο Κόβατς, από την πλευρά του, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα Κυπέλλου απέναντι στη Βέρντερ έδωσε ενημέρωση για την κατάστασή του κι άφησε ανοικτό το παράθυρο επιστροφής του 18χρονου για το Klassiker απέναντι στη Μπάγερν στις 31 Οκτωβρίου.

Αυτό που θεωρείται δεδομένο πάντως είναι πως δεν θα προλάβει το ματς απέναντι στη Βέρντερ (27/10), καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα που απαιτείται.

«Όχι, δεν είναι ακόμη έτοιμος να αγωνιστεί αύριο. Τον συνάντησα πριν από λίγο. Βρίσκεται πλέον στο αρχικό στάδιο του τρεξίματος σε ευθεία γραμμή, χωρίς πόνο, και είναι αισιόδοξος. Αυτό με χαροποιεί. Επομένως, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής του στο αυριανό παιχνίδι και για τα επόμενα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του.

Το ένα είναι, φυσικά, να τρέχει σε ευθεία γραμμή και το άλλο είναι οι απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, τα σουτ και οι μονομαχίες. Αυτά θα τα δοκιμάσουμε μέσα στην εβδομάδα, ώστε να δούμε αν ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι έτοιμος για το Σαββατοκύριακο» τόνισε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Ντόρτμουντ.