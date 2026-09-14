«Πυρά» Πέτερ Μπος σε Παπασταθόπουλο: «Έλεγε πως είμαι τρελός, έπρεπε να τον είχα διώξει»

Ο άλλοτε τεχνικός της Ντόρτμουντ, Πέτερ Μπος, εξαπέλυσε «επίθεση» προς τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, χρόνια μετά την κοινή θητεία των δυο.

Η καριέρα του Σωκράτη Παπασταθόπουλου στα γήπεδα μπορεί να ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2024, ωστόσο η... μπογιά του φαίνεται πως περνάει ακόμη.

Ο Καλαματιανός κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς ο άλλοτε τεχνικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ, μιας εκ των σημαντικότερων σταθμών του «Πάπα», Πέτερ Μπος, αναφέρθηκε στον ίδιο, όχι και με τα καλύτερα λόγια.

Σχεδόν οκτώ χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο των Βεστφαλών, ο Μπος αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό, πίσω στο 2017, όταν και φάνηκε πως χάνει τον έλεγχο της ομάδας. Εκ των πρωταγωνιστών ήταν και ο Παπασταθόπουλος, σε μια αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Μπος, ο Έλληνας στόπερ συναντήθηκε με τον τότε κίπερ της Ντόρτμουντ, Ρόμαν Μπούρκι και έναν ακόμη ποδοσφαιριστή, προκειμένου να μιλήσουν για την εν λόγω ήττα. Φέρεται πως εκεί, είπαν ότι ο Μπος είναι «τρελός» , κάτι που επηρέασε το κλίμα στα αποδυτήρια.

Στο σήμερα, ο Ολλανδός τεχνικός εξήγησε πως τότε έκανε λάθος, καθώς δεν έπρεπε να συζητήσει με τους παίκτες για το συμβάν, αλλά να ενεργήσει πιο... δυναμικά και να τους διώξει!