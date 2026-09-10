Ο Αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, έδωσε το τελευταίο update για την πορεία της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Ευχάριστα νέα έρχονται από Γερμανία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, που σόκαρε όλη την Ευρώπη το βράδυ της Τρίτης (8/9), όταν ένιωσε αδιαθεσία και αποχώρησε με φορείο από το παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ (3-2) για την πρεμιέρα του Champions League.

Ο Έλληνας άσος αμέσως διεκομήσθη σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις, με τα πρώτα δείγματα να είναι θετικά. Πλέον, και σύμφωνα με το πιο πρόσφατο update από πλευράς Αθλητικού Διευθυντή των Βεστφαλών, η κατάσταση του 18χρονου παραμένει σε καλά επίπεδα.

Ο Όλε Μπουκ ανέφερε πως ο Καρέτσας είναι καλά, ωστόσο οι εξετάσεις συνεχίζονται, καθώς η υγεία των παικτών είναι πάνω από όλα. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν θα αγωνιστεί (προφανώς) το Σαββατοκύριακο.

«Τα πάει καλά, δεδομένων των συνθηκών. Περαιτέρω εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Θέλουμε να φτάσουμε στην ουσία του θέματος.

Είναι αυτονόητο ότι η προτεραιότητά μας είναι, πρώτα απ' όλα, η υγεία του ατόμου και του παίκτη. Δεν θα παίξει το Σαββατοκύριακο».