Το Signal Iduna Park σε ρυθμούς... συρτάκι για χάρη των Καρέτσα-Κωνσταντέλια!

Η ελληνική τρέλα που υπάρχει στη Ντόρτμουντ για Καρέτσα και Κωνσταντέλια φαίνεται με κάθε τρόπο και άπαντες στο Signal Iduna Park χόρεψαν... συρτάκι.

Σε κάθε γωνιά του «X» βλέπεις την αγωνία των οπαδών της Ντόρτμουντ αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου για την κατάσταση της υγείας του Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην πρεμιέρα της Bundesliga κόντρα στο Αμβούργο.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πέτυχε το 2-0 και γενικώς είχε μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση, την ίδια στιγμή που ο συμπατριώτης του, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης, με τους δυο τους να πραγματοποιούν το ντεμπούτο του στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Για αυτόν τον λόγο, οι οπαδοί των Βεστφαλών χορεύουν... συρτάκι για χάρη τους. Για αυτό και στα μεγάφωνα του Signal Iduna Park αποφάσιστηκε να παίξουν το ελληνικό τραγούδι, κάνοντας το κοινό να χορέψει με τον ρυθμό του.